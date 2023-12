Wiemy, kiedy tramwaje wrócą na trasę do dworca Szczecin Główny

Obecnie tramwaje dwukierunkowe kursują wahadłowo na trasie Żołnierska - Mickiewicza, stało się to po tym jak zlikwidowano pętlę "Krzekowo". Ma to związek z pracami nad przedłużeniem trasy tramwajowej z ulicy Szafera do torowiska na ulicy Żołnierskiej. Gdy zakończą się prace, tabor będzie mógł zostać skierowany na nowe torowisko przez Nabrzeże Wieleckie i kawałek ulicy Kolumba, aż pod dworzec.

- Realny scenariusz to na dziś wakacje przyszłego roku. Jest to powiązane z wykorzystaniem tramwajów dwukierunkowych na ul. Mickiewicza. Gdy prace tam dobiegną końca, jest plan by tramwaje dwukierunkowe jeździły właśnie w okolice dworca - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Dodajmy, że wykonawca prac na Pomorzanach planuje udostępnienie przebudowywanej ulicy Kolumba dla ruchu tramwajowego, pod koniec trzeciego kwartału przyszłego roku.

Wiemy też, że są plany związane z poprawą kursowania dwóch linii. "Jedenastka" od 16 września w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne kursuje w skróconej relacji Pomorzany - plac Żołnierza Polskiego. Ma znowu kursować na pętlę "Ludowa" przez cały dzień.