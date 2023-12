Wichura w Szczecinie i regionie. Porywy osiągają nawet 100 km/h. Służby mają wiele pracy [ZDJĘCIA]

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, w rejonie nadmorskim okresami śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej we wschodniej części województwa do 10 cm. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, na wybrzeżu bardzo silny, od 55 km/h do 70 km/h, w porywach do 115 km/h, wieczorem słabnący, zachodni i północno-zachodni. Silny i porywisty wiatr powodować będzie zawieje śnieżne.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu okresami śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej we wschodniej części województwa do 5 cm. Temperatura od -3°C do 0°C, nad morzem do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, początkowo porywy do 95 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Silny i porywisty wiatr powodować będzie zawieje śnieżne.