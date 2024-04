Pogoda na najbliższe dni nie napawa optymizmem. W Szczecinie i regionie czekają nas przymrozki

Dziś (wtorek) jest w Szczecinie zimno. Termometry podają zaledwie 7 stopni ciepła.

Dużo cieplej nie będzie. Na razie w naszym regionie aura jest taka trochę zimowa. Z prognoz wynika, że będą nawet przymrozki.

To aż tak?

Dziś (wtorek) w Szczecinie i nad morzem ma być sporo chmur. Możemy liczyć na opady deszczu, a temperatura maksymalna to 8-9 stopni Celsjusza. Do tego do południa ma wiać silny wiatr z prędkością nawet do 60 kilometrów na godzinę. W nocy przejdzie rozpogodzenie. Ale z tego to bym się tak bardzo nie cieszył.

Dlaczego?

Bo od razu temperatura spadnie i czekają nas przymrozki.

Idzie zima?

Idzie zimno. Przynajmniej w nocy, bo te przymrozki dzisiaj w nocy to nie będą pierwsze ani nie ostatnie.

To jak będzie?

Jutro (środa) zapowiada się zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura w Szczecinie maksymalnie będzie osiągała 10 stopni C, a nad morzem ma być 7 stopni C. I kolejna noc ma być z przymrozkami.