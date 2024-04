W ten weekend w Szczecinie i nad morzem będzie cieplej, ale wcale nie ciepło

- Wczoraj (w czwartek) wiał dość silny wiatr. Nadal będzie wiać?

- Wiatr osłabnie. Już nie grożą nam tak mocne podmuchy. Ale będzie pochmurnie i do tego po południu może pojawić się deszcz. Na szczęście ma być to słaby deszczyk.

- A będzie ciepło?

- Będzie cieplej, ale nie ciepło. Bo o cieple mówimy, kiedy temperatura przekracza 17 stopni C. W Szczecinie przez moment ma być co prawda 18 stopni C. Ale przy deszczu odczuwalna temperatura może być niższa. Nad morzem z kolei ma być jedynie 15 stopni ciepła.

- Co nas czeka w sobotę?

- O w sobotę ma być ciepło. Już rano będzie jakieś 12 stopni C, a w dzień przy słońcu temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni C w Szczecinie.

- A nad morzem?

- O tej porze roku z temperatura nad morzem jest pewien kłopot. Rano i przed południem ma być ciepło. Termometry pokażą jakieś 18 stopni C, ale po południu na wybrzeżu pojawi się bryza. To spowoduje, że temperatura momentalnie spadnie do 12 stopni C. Dodatkowo właśnie nad morzem zacznie wiać zachodni, nieprzyjemny wiatr. A podmuchy znowu mają być dość silne, bo wiatr ma wiać z prędkością nawet do 45 kilometrów na godzinę.