Pogoda na weekend w Szczecinie i regionie. Wiosna jeszcze do nas nie zawita na stałe

O pogodzie na najbliższy weekend i na kolejny tydzień rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Kiedy w końcu będzie cieplej? Wszyscy czekamy na wiosnę. Na razie raczej będzie zimowo, a nie wiosennie i to ze śniegiem i mrozem. Brrrrr! Już jest zimno. Dzisiaj (piątek) to jeszcze nie będzie bardzo zimno, bo temperatura w Szczecinie i nad morzem ma wynosić 8-10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie zmienny z południowego zachodu i ze wschodu. Ale ten wiatr ma być słaby. Natomiast w nocy z piątku na sobotę ... Już się boję co to będzie. W nocy wiatr zmieni swój kierunek i zacznie wiać z północy. Ale co ważne, zacznie wiać mocniej. Do tego wzrośnie zachmurzenie, pojawią się opady deszczu i uwaga może spaść deszcz ze śniegiem. Śnieg pod koniec kwietnia? Niestety, do tego temperatura w nocy zacznie spadać od minus 1 do minus 3 stopni C. Ale u nas w regionie ten śnieg będzie topniał, natomiast na Pojezierzu Drawskim....

A tam co? Tam będzie padał prawdziwy śnieg. To będzie można tam jeździć na sankach? (śmiech) wcale bym tego nie wykluczał. W ogóle na wschód od Szczecina mogą pojawić się dość obfite opady śniegu i zrobi się "biało". Co nas czeka w dzień w sobotę? Będziemy pod wpływem zimnego powietrza z północy. Temperatura nie będzie zbyt wysoka, bo termometry będą pokazywały najwyżej 4-6 stopni C. Ale ten dość silny wiatr z północy spowoduje, że możemy się spodziewać odczuwalnej temperatury 0 stopni. Na szczęście po południu ma być słonecznie i będziemy odczuwać takie rześkie powietrze z północy. A jaka ma być niedziela? W nocy z soboty na niedzielę ma być jeszcze zimnej, bo temperatura spadnie do minus 4 stopni C. W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane z przejaśnieniami i temperatura powietrza najwyżej 3-5 stopni C. I znowu ten nieprzyjemny, zimny wiatr z północy sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

A przyszły tydzień? Jaki on będzie? Przez dwa kolejne dni, czyli w poniedziałek i wtorek nadal ma być zimno z temperaturą 5-7 stopni C. Dopiero w środę lekko się ociepli i termometry będą pokazywały niewiele, ale jednak ponad 10 stopni C. A kolejny weekend, ten przedmajówkowy ma być już z temperaturą 15-17 stopni C.

