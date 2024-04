Pogoda dla Szczecina i regionu. Zapowiada się gorąca majówka! Ale długo nie pocieszymy się ze słońca

Na razie zapowiada się piękna pogoda na tę nadchodzącą majówkę. Cały czas tak będzie?

Niestety, tylko do piątku ma być słonecznie i ciepło i bez opadów. Trzeba się cieszyć z takiej pogody. Temperatura w Szczecinie ma wynosić przez środę, czwartek i piątek od 23 do 25 stopni Celsjusza. W słońcu będzie jeszcze cieplej. Nic tylko wybrać się na spacer.

A jak będzie nad morzem?

Do południa podobnie jak w Szczecinie, czyli powyżej 20 stopni C. Ale już po godzinie 15 może być różnie. To zależy skąd nad morzem będzie wiał wiatr. Przypominam, że Bałtyk w tej chwili ma 9 stopni ciepła. Więc jak wiatr zawieje z północy, to przyniesie nad ląd zimną morską bryzę. Możemy się spodziewać, że temperatura spadnie wtedy do około 15 stopni C.