W Szczecinie pada śnieg. Co to oznacza dla pogody w najbliższych dniach?

- To jak długo z nami zostanie? - Te niskie temperatury, czyli zaledwie 2 stopnie ciepła to pogoda na poranek. W dzień już się ociepli, ale niewiele, bo do 4 stopni C. Po południu już padać nie powinno.

- Ale wszyscy się boją, że ten śnieg jest zwiastunem nadchodzącej zimy. - Zimy śnieżnej raczej bym się nie spodziewał. Więc spokojnie. Oczywiście jest w tej chwili zimno, a ja wiem, że wszyscy pragną już słońca i ciepła, ale już niedługo pogoda się zmieni. Na razie te niskie temperatury i śnieg to wynik zimnego powietrza, jakie naciera do nas z północy.

- A jutro?

- Jutro rano możemy się spodziewać przymrozków. Temperatura spadnie do minus 1 stopnia C. Ale w dzień to temperatura wzrośnie nawet do 8 stopniu C i zachmurzenie będzie raczej umiarkowane.

- A co dalej?

- W środę rano także przymrozki. Temperatura ma wynosić minus 2 stopnie C. W dzień natomiast temperatura wzrośnie do plus 7 stopni C. Ale uwaga, właśnie w środę nadciągnie po południu głęboki niż.

- Co to oznacza?

- To przyniesie kilkudniowe dość obfite opady deszczu.

- Jak długo ma padać?

- Kilkadziesiąt godzin. W piątek napłynie już cieplejsze powietrze i temperatura przekroczy 10 stopni C.

-Co dalej? Będzie już ciepło?

- Ten niż się wypełni i rozmyje, ale pozostanie z nami takie wilgotne powietrze. Nadciągnie z zachodu łagodniejsze powietrze i przyniesie temperaturę 13-15 stopni C. I już noce będą na plusie , ale słońca nie będzie tak wiele, będzie raczej mokro.