Pogoda w Szczecinie i regionie. Od soboty będzie coraz cieplej. A jak w majówkę?

Zachmurzyło się dzisiaj (piątek) i wcale nie jest bardzo ciepło. Będzie lepiej?

Dziś po południu zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze. Ale to nie znaczy, że będzie już bardzo ciepło. Dziś termometry będą pokazywały najwyżej 14 stopni Celsjusza w Szczecinie i zaledwie 10 stopni i C nad morzem. Do tego po południu jeszcze bardziej się zachmurzy, ale już deszczu nie powinno być.

I co dalej?

Jutro (sobota) rano ma być 3-4 stopnie ciepła, ale będzie w dzień słonecznie. Późnym popołudniem i tak pod wieczór zacznie do nas napływać już front z bardzo ciepłym powietrzem, ale uwaga - jutro możemy się spodziewać opadów deszczu. Na szczęście będą to słabe opady. Za to wyraźnie wzrośnie temperatura, tak do 20 stopni C w Szczecinie i 15 stopni C nad morzem.