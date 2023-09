Warszewski słoń raczej nie będzie już fontanną jak kiedyś. Konstrukcja rzeźby jest za słaba

- Nie ma przeciwwskazań ze stanowiska konserwatorskiego do przywrócenia pierwotnej funkcji i formy fontanny, po uprzednim sporządzeniu ekspertyzy konserwatorskiej dotyczącej stanu technicznego rzeźby. Obecnie trwa nabór w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Czy istnieje możliwość zgłoszenia do naboru zadania związanego z przywrócenia pierwotnej funkcji i formy fontanny i renowacją samej rzeźby słonia? - pyta miejskich urzędników radny Łukasz Kadłubowski.

Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina nie ma dobrych informacji. Ekspertyza wykazała, że woda słoniowi nie służy.

- Zgodnie z ekspertyzą konserwatorską z 2019 roku na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącą stanu zachowania i programu prac konserwatorskich rzeźby-fontanny ze słoniem, przywrócenie wody w rzeźbie słonia budzi wątpliwości ze względu na ryzyko uszkodzenia mechanicznego rzeźby wykonanej w technice odlewu betonowego i konserwowanej silną zaprawą cementową - wyjaśnia prezydent.

Nie wyklucza jednak, że mogłaby powstać fontanna wokół słonia.

- Program prac konserwatorskich zaleca rekonstrukcję brakującego fragmentu trąby słonia oraz konserwację techniczną i estetyczną rzeźby, z możliwością odtworzenia niecki basenu fontanny oraz instalacji nawadniającej z dyszami fontanny, usytuowanymi poza obrębem rzeźby - dodaje.

Rzeźba nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani nie jest ujęta w ewidencji zabytków, co zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków jest warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku.