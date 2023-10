Zabytkowa willa na szczecińskim Gocławiu będzie wyremontowana. Witraż z Syrenką wróci do odnowionych pomieszczeń [ZDJĘCIA]

O zapomnianej, a przez to zaniedbanej przez lata Willi Strutza przy ul. Lipowej 19 zaczęło być głośno, kiedy dwa lata temu odkryto w niej witraż "Czesząca się syrena" o dużej, zdaniem ekspertów, wartości artystycznej dzieła. Przy okazji się okazało, że oprócz witrażu w willi pozostały elementy pierwotnego wyposażenia, na suficie są widoczne oryginalne malowidła, a kopułę wieńczy stary wiatrowskaz. W związku z tym willa została wpisana do rejestru zabytków województwa - co obliguje do szczególnej dbałości i uzyskiwania pozwoleń na każdą ingerencję w willę. Z drugiej strony jednak otwiera możliwość otrzymania dofinansowań na prace remontowo-konserwatorskie.