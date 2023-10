Uniwersytet Szczeciński zakończył modernizację jednego z budynków

Przy wsparciu Urzędu Miasta Szczecin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Uniwersytet Szczeciński otrzymał środki finansowe na przebudowę infrastruktury budynków 1 i 5 przy al. Piastów 40B. Przebudowa budynku nr 5 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego właśnie została zakończona.

- Inwestycja Piastów 5 jest kolejnym etapem budowania kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego - mówi prof. Waldemar Tarczyński, rektor US. - Jest to pokazanie drogi, którą powinniśmy kroczyć. Mamy mnóstwo obiektów, które wymagają remontów, renowacji, często z udziałem konserwatora zabytków.

Budynek wzniesiony został na początku XX w. w technologii tradycyjnej jako murowany.

Budynek po remoncie uzyskał 4,5 kondygnacje użytkowe (parter, I piętro, II piętro i poddasze). Wcześniej były 3,5 kondygnacje z nieużywanym poddaszem. Pomieszczenia piwniczne zostały przystosowane do wykorzystania na cele magazynowe. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano renowację elewacji budynku z wymianą pokrycia dachowego. Wykonano roboty w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji cieplnej, wodno-kanalizacyjnej. Doposażono budynek w instalacje sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalację monitoringu CCPV, instalację sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Budynek dostosowano też do do przepisów przeciwpożarowych oraz osób z niepełnosprawnościami, dla których wybudowano dźwig osobowy.