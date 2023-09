W tym wieżowcu mieszka 13 tysięcy szczecinian. Rozpoczyna się wystawa o bloku G-15

Niektórych może to zaskoczyć, ale jednostka G-15 to bez wątpienia najpopularniejszy budynek Szczecina. Zaprojektowany w 1967 r. blok jest domem dla około 13 tysięcy szczecinian! Jest to możliwe dlatego, że projekt tego budynku został powtórzony aż 58 razy w różnych miejscach naszego miasta. Bloki G-15 wybudowano również na terenie Koszalina, Gryfina i innych miast dawnego województwa szczecińskiego. Można powiedzieć, że jednostki G-15 to architektoniczne kserokopie, zwielokrotnione obiekty lokalne – o nich właśnie opowiada wystawa „Blok w blok”.

W oknach ŚRODKA będzie można obejrzeć grafiki, plany i zdjęcia ilustrujące architekturę tego budynku. Dopełnieniem płaskich obrazów będzie również makieta – uproszczony model jednostki G-15. Wystawę „Blok w blok” przygotował duet Marcin Szneider (koncepcja) i Ada Krawczak (oprawa graficzna). To kontynuacja cyklu wystaw przybliżających koncepcje urbanistyczne i architektoniczne realizowane w Szczecinie po II wojnie światowej. Wystawa, prezentowana w oknach ŚRODKA, dostępna będzie całodobowo dla oglądających do końca roku 2023.