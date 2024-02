Teatr gnieździ się w Muzeum Narodowym. Potrzebna scena dla Współczesnego

Pierwsza to działka za Muzeum Narodowym przy ul. Jarowita. Druga jest na Łasztowni i kolejna - na Turzynie, u zbiegu ul. Żółkiewskiego i al. Bohaterów Warszawy. Jak się dowiedzieliśmy, realizacja tej ostatniej koncepcji wiązałaby się z koniecznością adaptacji dwóch bliźniaczych przedwojennych biurowców i zabudowy placu wewnątrz działki, która obecnie jest wykorzystywana jako parking. Budynki są w złym stanie technicznym. Są zabytkami i nie można ich wyburzyć - reprezentują modny w latach 20. XX w. modernizm. Zaprojektował je w 1923 r. najsłynniejszy szczeciński architekt z tamtego okresu Adolf Thesmacher, autor projektów m.in. pobliskiego kościoła pw. św. Andrzeja Boboli i... Teatru Polskiego.

- Analizy już trwają. Współpracujemy ściśle z dyrekcją placówki. Zależy nam na tym, by nowa siedziba teatru powstała przy pełnej akceptacji jego zespołu - mówi zastępca prezydenta miasta.

Jak do tej pory nie została jeszcze dokonana analiza kosztów inwestycji, wstępne szacunki oscylują wokół kwoty rzędu 200 mln zł.

Prace realizować będzie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Budowa Teatru Współczesnego z uwagi na jej koszt będzie wymagać pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i to bez względu na to, czy teatr miałby funkcjonować w obiekcie współdzielonym z Muzeum Narodowym, czy też istnieć ma w samodzielnym budynku. Jednym z potencjalnych źródeł mogą być pieniądze z budżetu państwa.