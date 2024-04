Wielka debata na Uniwersytecie Szczecińskim o przyszłości Rosji

- Po 24 lutego 2022 r. dyskurs nt. Rosji, prowadzony w polskiej przestrzeni publicznej, zdominowany jest przez tematykę bieżącej polityki, sytuacji na froncie czy zbrodni wojennych. Potrzebna jest jednak również pogłębiona refleksja badawcza. Głos dziennikarzy, publicystów, politologów czy historyków należałoby uzupełnić o głos rusycystów – językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców. Agresora trzeba potępiać, ale warto go również znać, żeby wiedzieć, jak się przed nim bronić. Poznawać za pomocą chłodnej analizy, bez emocji, nie zapominając jednocześnie, że jest agresorem. Poznanie państwa-agresora nie jest to możliwe bez znajomości jego historii, języka, literatury czy kultury. Seminarium jest próbą interdyscyplinarnej, wielowątkowej, pogłębionej, ale i poszerzonej odpowiedzi na pytania: dlaczego Rosja napadła na Ukrainę? Skąd się wziął rosyjski imperializm? Jaka jest Rosja po 24 lutego 2022 r.? Jaka będzie w przyszłości? Czy istnieje jakaś inna Rosja poza tą, która dokonuje zbrodni na Ukrainie? A jeśli nie istnieje obecnie, to czy taka inna Rosja pojawi się w mniej lub bardziej odległej przyszłości? Jak poznawać agresora? - mówi dr Maciej Pieczyński, współorganizator konferencji.