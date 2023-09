W szczecińskim porcie budują nowe nabrzeża. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace [ZDJĘCIA]

- To inwestycja wynikająca ze zrealizowanego już pogłębienia Odry do 12,5 metra. Dzięki temu do Szczecina może wpływać większy tonaż, dlatego potrzebne są inwestycje w samym porcie - mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Stan zaawansowania prac wynosi prawie 70 procent. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielono na cztery etapy. Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane stalowe pale wzmacniające nabrzeże, zakończono prace żelbetowe oraz torowe.

- W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 metrów - dodaje prezes Urbaś.

Z drugiej strony Kanału, trwa budowa nowego nabrzeża Norweskiego. W tym rejonie powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim o długości 300 metrów oraz na nabrzeżu Duńskim o długości ok. 778 metrów. Tworzone jest też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 metra. Kanał Dębicki zostanie tez poszerzony do 200 m (obecnie 120 m). Na tym polu refulacyjnym zostanie odłożone ok. miliona metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie trwają.