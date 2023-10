W Szczecinie powstanie nowoczesny zakład przetwarzania bioodpadów Mariusz Parkitny

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu ma powstać przy ulicy Gdańskiej 12. Obecnie działa tam kilkadziesiąt firm z różnych branży. Dostały już wypowiedzenia i propozycje nowych lokalizacji.

Szczecin chce związać spółkę z firmą Remondis do budowy wielkiej spalarni odpadów przy ulicy Gdańskiej. Koszt to ok. 80 mln zł.