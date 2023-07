Uwaga kierowcy. Zaczęło się asfaltowanie placu Szarych Szeregów

- Po zrealizowaniu prac sieciowych i przeprowadzeniu testów nowych instalacji, Wykonawca przebudowy al. Wojska Polskiego zamierza odtworzyć nawierzchnię jezdni placu Szarych Szeregów przy wlocie na al. Wojska Polskiego.W trakcie prowadzenia robót mogą występować ograniczenia w ruchu w postaci zawężania jezdni. Prosimy o zachowanie uwagi - apeluje Piotr Zielińskie ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

Modernizacja jezdni to element przebudowy alei Wojska Polskiego.

Inwestycja obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac jest zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów.