Brak całodobowej opieki medycznej nad zwierzętami w Szczecinie. Co zrobić, kiedy pies zostanie potrącony przez samochód po godz. 2?

Nie kolejki w gabinetach weterynaryjnych, nawet nie wysokie ceny, jakich żądają ich właściciele za udzielenie pomocy medycznej zwierzakom ale brak całodobowego punktu weterynaryjnego spędza sen z powiek właścicielom czworonogów. Twierdzą, że w Szczecinie nie ma dokąd pójść z chorym lub będącym w nagłej potrzebie zwierzęciem. Najbliższy czynny całą noc gabinet weterynaryjny znajduje się... w Poznaniu.

- Kiedyś działał w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego. Dziś go już nie ma. Dlatego zdesperowani właściciele zwierząt szukają pomocy na szczecińskich grupach facebookowych - wymieniają się numerami telefonów do rzekomo przyjmujących w nocy weterynarzy. Ostatnio się przekonałam, że (niestety) to fikcja. Numery telefonów, które udało mi się zdobyć od internautów były głuche. Dzwoniłam również do Gorzowa, bo byłam gotowa pojechać z chorym kotem nawet tam. Ale skutek był taki sam - cisza w słuchawce.