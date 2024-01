Uniwersytet Szczeciński będzie współpracować ze szczecińską policją

W najbliższym czasie będzie cykl spotkań studentów i kadry akademickiej z przedstawicielami Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie (m.in. na temat uzależnień, hejtu , agresji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania i na uczelni), wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników uczelni na potrzeby działań edukacyjnych Policji, a także podnoszenie kompetencji medialnych policjantów poprzez warsztaty prowadzone m.in. przez kadrę Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US w zakresie wystąpień publicznych, tworzenia treści medialnych czy znajomości prawa prasowego.

- Formalizujemy współpracę z Komendą Miejską Policji w Szczecinie w wielu obszarach, które dotyczą nie tylko nauczycieli akademickich, ale przede wszystkim studentów. To bezpieczeństwo, to ruch drogowy, to zachowanie się w określonych sytuacjach. Mnóstwo spraw, które dotyczą dnia codziennego i w których możemy być mądrzejsi, lepsi. Z drugiej strony nasi nauczyciele z obszaru dziennikarstwa, z obszaru bezpieczeństwa, mogą organizować szkolenia dla policjantów, którzy również mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki szerokiej ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatem współpraca z jednej strony korzystna dla obu stron, a z drugiej podnosząca bezpieczeństwo funkcjonowania w naszym mieście - mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.