Trzy wykolejenia tramwajów i sprawa wylądowała w prokuraturze

- Mamy nadzieję, że zwróci to kolejny raz uwagę na skalę patologii, która występuje w tej miejskiej spółce. Pan prezes nie ustosunkował się w ogóle do wydarzeń weekendu 30-31 marca, nie wiemy, czy zostały wdrożone jakiekolwiek procedury, żeby takich sytuacji w przyszłości uniknąć. Na domiar złego wczoraj kolejny raz strzelił spółce w stopę reklamując pensję w TS jako składową podstawy, dodatków i trzynastek, a nie realną podstawę (sprawę płac motorniczych jako pierwszy opisał 5 kwietnia „Głos” - przyp. red.) - mówią Rafał Kubowicz i Michał Wójtowicz z Nowej Nadziei KWW Konfederacja i Bezpartyjni.

Zawiadomienie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo. Dotyczy rzekomego zignorowania procedur bezpieczeństwa, co mogło skutkować zagrożeniem zdrowia i życia wielu osób.

Na szczecińskich torowiskach kursują tramwaje z reklamami zachęcającymi do rozpoczęcia pracy w zawodzie motorniczy. W oczy rzuca się kwota płacy: 6200 złotych brutto. Pracownicy Tramwajów…

Pretekstem do złożenia zawiadomienia były trzy wypadki z udziałem tramwajów. Do wszystkich doszło przy wyjeździe z pętli Stocznia Szczecińska. 30 marca po godzinie 9 na łuku doszło do wykolejenia składu 105Ng/2015. Z torów wypadł drugi wózek pierwszego wagonu. Tego samego dnia po godzinie 15.55 wykoleił się inny skład 105Ng/2015. Tym razem wypadł pierwszy wózek drugiego wagonu. 31 marca w południe z łuku wypadł cały drugi wagon składu tatr, zatrzymując się dopiero przy chodniku.

Działacze Konfederacji chcą rozpocząć zbiórkę podpisów i poparcia, która będzie miała na celu wymuszenie na nowym prezydencie Szczecina naprawy sytuacji w spółce TS.