Przedostatnia seria Orlen Basket Ligi: ważne mecze Spójni i Kinga

Z drugiej strony Spójnia złapała dobrą formę ostatnio, co połowicznie przełożyło się na wyniki. Wygrana w derbach w Szczecinie była prestiżowa, ale później podopieczni Sebastiana Machowskiego przegrali z Anwilem Włocławek i Startem Lublin. W obu tych spotkaniach Spójnia naprawdę dobrze sobie radziła, ale zawodziła na finiszach. Z Zastalem teoretycznie będzie łatwiej, ale mobilizacja w stargardzkich szeregach musi być maksymalna. Wygrana powinna zagwarantować udział w play-offach. Z której pozycji? Ważne będą inne spotkania tej i ostatniej kolejki.

Tyle, że Spójnia w piątek o godz. 17.30 podejmie Zastal Zieloną Górę. Rywal zapewnił sobie utrzymanie w elicie, co parę tygodni temu nie było takie oczywiste. W Stargardzie będzie chciał zagrać dobrze, ale jednak raczej zabraknie w drużynie maksymalnego zaangażowania.

PGE Spójnia Stargard ma trudniejszą sytuację. Jest 7. w tabeli i przy dwóch porażkach może wypaść z rozgrywki o mistrzostwo Polski. Dla klubu byłaby to katastrofa.

King Szczecin swój mecz rozegra w niedzielę. O godz. 19.30 powalczy z Twardymi Piernikami w Toruniu. W teorii – King powinien wygrać. Odniósł 12 kolejnych zwycięstw na wyjazdach, a po drugie wygrana zapewni mu 3. pozycję w tabeli. Po trzecie – Pierniki odpadły już z walki o najlepszą ósemkę i spokojnie dogrywają sezon.

Tyle, że King musi być przygotowany do duże wydarzenie. W niedzielę będzie to wyjątkowy mecz dla toruńskich kibiców, bo po raz ostatni na prezentacji zespołu zobaczą Aarona Cela. 37-letni koszykarz w tym tygodniu ostatecznie ogłosił zakończenie wspaniałej kariery. W niedzielę zagra ostatni mecz w Toruniu, a ostatni w karierze we Włocławku 27 kwietnia.

- Był to naprawdę wielki zaszczyt dla mnie móc pisać historię tego wspaniałego klubu i w niedzielę rozegram swój ostatni mecz na Arena Toruń. Mam nadzieję, że się z wami zobaczę. Dziękuje wam za wszystko i do zobaczenia – mówi Cel.