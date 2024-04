W Szczecinie awarie to codzienność, na trasy wyjeżdża co drugi tramwaj

O komentarz do zarzutów poprosiliśmy spółkę Tramwaje Szczecińskie, która przyznaje, że naprawy odbywają się... w miarę na bieżąco.

- Wszystkie tramwaje eksploatowane przez Tramwaje Szczecińskie przechodzą regularne, okresowe badania dopuszczającym do ruchu. Badania te są prowadzone przez niezależną uprawnioną jednostkę zewnętrzną - Instytut Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą w Warszawie - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki TS. - Istotą komunikacji tramwajowej jest intensywna codzienna eksploatacja, co wiąże się z systematyczną potrzebą serwisowania i naprawiania taboru. Obecnie spółka dysponuje 200 wagonami. Na co dzień mniej więcej połowa jest w ruchu, druga połowa przechodzi serwis, naprawy bądź modernizacje. Nie ma nic nadzwyczajnego w fakcie, że wagony są wyłączane i kierowane do naprawy. Wszelkie zgłaszane przez motorniczych usterki, ograniczające bezpieczną eksploatację tramwajów są niezwłocznie usuwane. Aktualnie spółka oczekuje na przywrócenie połączenia torowego do wydziału remontowego, aby przekazać do eksploatacji cztery zmodernizowane tramwaje i rozpocząć naprawy tramwajów po kolizjach, które nie mogą być realizowane na zajezdniach.