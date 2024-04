"Szef spółki Tramwaje Szczecińskie do zwolnienia". Konfederacja chce rozbić beton komunikacyjny

Rafał Kubowicz podkreślił, że po wyborach miasto czekają olbrzymie wyzwania związane z dopasowaniem komunikacji miejskiej do Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. A w tej chwili w spółkach miejskich pracują ludzie, którzy nie podołają temu zadaniu.

Zdaniem kandydata na radnego, spółki miejskie powinny być nadzorowane w dużo lepszy sposób. A urzędnicy powinni ponosić odpowiedzialność za swoje błędy.

- Stąd nasz apel do obecnego prezydenta, by jeszcze przed wyborami zdymisjonował Krystiana Wawrzyniaka. Jeśli tego nie zrobi, to po wyborach (jeśli wygramy), naszą pierwszą decyzją będzie odwołanie tego człowieka z pełnionej funkcji. Jeśli jednak nasz wynik nie będzie obiecujący, złożymy wniosek (poparty podpisaną przez mieszkańców petycją) o to, by go odwołać.