Informacje o Szczecinie i okolicach będą bardziej dostępne dla turystów Małgorzata Klimczak

Szymon Maksymiuk z Centrum Informacji Turystycznej MK

Wyszukiwarka wycieczek Tours Szczecin, aplikacja do zwiedzania miasta z audioprzewodnikiem Explore Szczecin oraz Miejskie Spacery z Przewodnikami - to trzy elementy, dzięki którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli lepiej poznać Szczecin i zorientować się, co się dzieje w mieście i okolicach, również po stronie niemieckiej.