Koszmarny stan techniczny szczecińskich tramwajów. Motornicza: część z nich nadaje się tylko do kasacji

Tysiące szczecinian codziennie korzystają z komunikacji miejskiej, nie są świadomi tego, jak wygląda stan techniczny taboru. Nasza redakcja otrzymała list od jednej ze szczecińskich motorniczyń.

- 15 marca w Zajezdni Golęcin wykoleił się tramwaj Moderus Alfa 105ND/S/HF10AC o numerze taborowym 514, było to podczas manewrów na zjeździe do zajezdni. Po podniesieniu wagonu okazało się, że "wózek został na ziemi" z powodu braku czopa, który rozpadł się wcześniej. Nie wiadomo kiedy, gdyż tramwaj jeździł w takim stanie przez cały dzień - mówi motornicza, nasza czytelniczka. - Wagon nadaje się albo do generalnego remontu, albo do kasacji. Pytanie, w jakim stanie są inne wagony tego typu, zważywszy, że mają one zaledwie 13 lat?