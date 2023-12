Torowisko przed zajezdnią Golęcin. Potrzebny remont, a pieniędzy nie ma

13 grudnia wczesnym ranem manewrujący skład wypadł z torowiska i to tak pechowo, że zablokował ulicę Wiszesława. Do podobnego zdarzenia doszło już kolejny raz. Wraz z tym zdarzeniem powraca pytanie, czy torowisko przy zajezdni zostanie zmodernizowane?

- Doraźne naprawy w tamtym miejscu są prowadzone, ale poważniejszej modernizacja w przyszłym roku raczej na pewno nie będzie. Powodem jest brak środków finansowych na ten cel - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

Według naszej wiedzy ostatnie przeprowadzone remonty torowiska w tej okolicy to wymiana dwóch zwrotnic w 2021 roku oraz wymiana 54 metrów szyny i zabudowy torowiska - 2019 rok.

Kronika dotycząca pechowych zdarzeń na ulicy Wiszesława jest bogata. Tylko w ubiegłym roku doszło do dwóch wykolejeń. 9 maja późnym popołudniem rozjechały się wagony składu. Pechowy skład to protram 105N2K/2000 790+792. Do zdarzenia doszło w czasie cofania, przy minimalnej prędkości. Przenosimy się do 7 maja. Około godziny 17 wykoleił się drugi wagon składu tatr 217+218. Tym razem był to przejazd techniczny do Ludowej. Wykolejenie było jednak widowiskowe, bo wagon stanął w poprzek jezdni i zablokował przejazd w obie strony. Niektórym skręt tramwaju przywiódł na myśl drifty wykonywane przez bohaterów z kultowej serii "Szybcy i wściekli". Wydarzenie doczekało się nawet własnego mema w sieci.