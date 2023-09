PiS o problemach z tramwajami w Szczecinie: potrzeba więcej pieniędzy

- Problemy z motorniczymi i ich pozyskiwaniem nie są nowością, a powodem tego są wynagrodzenia nieadekwatne do wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności. Zapowiedzi kilkuprocentowych podwyżek to hańba dla rządzących w mieście - mówiła radna Agnieszka Kurzawa.

- Mamy kolejną likwidację transportu publicznego na prawobrzeże. W weekendy mieszkańcy prawobrzeża nie będą mogli dojechać na Cmentarz Centralny na Gumieńce. Spodziewam się, że w autobusach będzie ścisk ogromny. Komunikacja miejska to krwioobieg Szczecina. Ale miasto woli wydawać pieniędzy na imprezy masowe, na inne dziwne rzeczy, które mogłyby poczekać. To wstyd, że motorniczy zarabiają tak mało. Miasto mówi, że mieszkańcy powinni zostawiać samochody i przesiadać się na tramwaje. Gdzie są te tramwaje - pytał radny Krzysztof Romianowski.

- Jest taki żart, że Szczecin to wioska z tramwajami. Tylko, że tramwajów już nie ma. My wielokrotnie proponowaliśmy, aby więcej pieniędzy przeznaczać na komunikację przy okazji nowelizacji budżetu. Prezydent z radnymi Koalicji Obywatelskiej umyślnie doprowadzili do zapaści komunikacji miejskiej. Tak źle w historii miasta nie było. Mieszkańcy mają dość. Autobusy są przepełnione, w tramwajach nie ma klimatyzacji, są za to spóźnienia, pełno niewyjazdów. Od dawna wiemy, że spółka Tramwaje Szczecińskie wymaga dofinansowania. Mają być środki na utrzymanie taboru, ale muszą się znaleźć na podwyżki - mówił radny Maciej Ussarz.