Kolejne "odchudzenie" rozkładu jazdy tramwajów. Może być jeszcze gorzej

- Wyobraźcie sobie, że macie pięć służb z rzędu po 9 - 10 godzin. No i teraz pewnie dwa dni wolnego po tym dostaniesz. Nie! Dostaniesz dzień wolnego. Po dniu wolnego dostaniesz na rano, a kończyłeś cykl popołudniowy, czyli odeśpisz powrót do domu o godzinie 1 w nocy, ale idziesz spać o godzinie 18- 19, bo musisz wstać o godz. 3. Taki to dzień wolnego.

- 5000 złotych to chciałbym zarabiać netto. I da się tyle zarabiać tylko trzeba zrobić 20 nadgodzin w miesiącu - zauważa mototniczy w liście do redakcji "Głosu". - Nowi motorniczowie szybko przekonują się, co się dzieje i uciekają jak najszybciej z pracy. Ilu zostaje? 5 osób z 15 z całego kursu?

Według jednej z radnych można było już dawno zaradzić kryzysowi w komunikacji.

- To skandal, że Piotr Krzystek dopiero teraz dostrzega problem... dobrze wiemy, że sytuacja była już ekstremalnie trudna od 2-3 lat. Z czego to wynika? Wiadomo, że są to kwestie finansowe, kiedy o tym mówiliśmy, apelowaliśmy jako klub radnych o konkretną waloryzację wynagrodzeń dla kierowców i motorniczych, miasto było głuche i ślepe. Mamy paraliż komunikacyjny, a będzie jeszcze gorzej - pamiętajmy, że od października wracają studenci. Jeśli poważnie podchodzimy do kwestii pozyskania motorniczych, to wynagrodzenie musi być zachęcające. Nie mówmy, że nie ma na to środków w budżecie miasta, bo to nieprawda. Wystarczy dobra wola Prezydenta, której nie było, a teraz jest już za późno. Przypominam, że chociażby na trzydniową imprezę "Żagle" wydano ponad 4 mln zł - uważa Agnieszka Kurzawa, radna PiS.