Tramwaje Szczecińskie o kryzysie zatrudnienia: stopniowo uda nam się uzupełnić braki kadrowe

- Chcielibyśmy przypomnieć, że od dłuższego czasu informujemy o problemach kadrowych spółki, a dokładniej braku motorniczych. Z podobną sytuacją boryka się większość dużych miast i podobnie jak one, systematycznie próbujemy ją rozwiązywać - czytamy w liście. - Obecna sytuacja jest jednym z długofalowych skutków pandemii, która uniemożliwiła organizowanie kursów dla motorniczych. W ten sposób straciliśmy co najmniej cztery cykle, które mogły zaowocować kilkudziesięcioma nowo zatrudnionymi osobami. Obecnie staramy się nadrabiać te zaległości, organizując kolejne darmowe kursy. W tej chwili na egzamin dający uprawnienia do kierowania tramwajami czeka 13 osób. Kilkanaście następnych jest zainteresowanych kolejnym kursem. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób, stopniowo uda nam się uzupełnić braki kadrowe. Na chwilę obecną, do optymalnego stanu zatrudnienia, brakuje ok. 40 osób.