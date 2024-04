Tramwaje jadą powoli na pechowym łuku. Przy stoczni będzie wymiana torowiska

Póki co w miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 kilometrów na godzinę.

- Ograniczenie prędkości jest rozwiązaniem doraźnym, jest związane z ostatnimi wykolejeniami. Zgodnie z wcześniej stworzoną listą zadań utrzymaniowych na przełomie kwietnia i maja wykonamy tam prace polegające na wymianie około 60 m szyny. Prace te mają za zadanie wyeliminowanie zużytych szyn z torowiska - mówi Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Co wydarzyło się na łuku?

To były trzy zdarzenia z udziałem tramwajów. Do wszystkich doszło przy wyjeździe z pętli Stocznia Szczecińska. 30 marca po godzinie 9 na łuku doszło do wykolejenia składu 105Ng/2015. Z torów wypadł drugi wózek pierwszego wagonu. Tego samego dnia po godzinie 15.55 wykoleił się inny skład 105Ng/2015. Tym razem wypadł pierwszy wózek drugiego wagonu. 31 marca w południe z łuku wypadł cały drugi wagon składu tatr, zatrzymując się dopiero przy chodniku. Dobrze, że nie ucierpiał żaden z pieszych.