Gdzie będzie grał Świt Szczecin w II lidze? Emocje po słowach prezesa Pogoni

Obecny obiekt przy ul. Stołczyńskiej nie spełnia wymogów drugoligowych, a nawet w III lidze miałby problem. Niedawno Świt gościł na swoim boisku Legię Warszawa czy Cracovię Kraków, ale były to mecze pucharowe, więc goście nie robili problemów. W II lidze klub musi spełniać określone standardy, by otrzymać licencję. To m.in. trybuna na 900 miejsc, w tym 250 zadaszonych, stanowisko dowodzenia służbami bezpieczeństwa czy większe szatnie dla zespołów.

Świt i strona miejska nie chcieli komentować słów szefa Pogoni, ale wiemy, że zrobiło się trochę bardziej nerwowo.

- Robimy wszystko, by przed rozpoczęciem rozgrywek II ligi stadion przy ul. Stołczyńskiej był gotowy do rozgrywek i uzyskał warunkową licencję – mówi Karol Lipiński, dyrektor MOSRiR.

- Kawał roboty już zostało wykonane, ale jeszcze dużo przed nami – dodaje Paweł Adamczak, prezes Świtu. - Do 15 maja musimy złożyć dokumenty licencyjne i musimy w nich wskazać obiekt pierwszego wyboru.

Co zrobi Świt? Zabiega, by „na papierze” mieć zgodę na grę na stadionie Pogoni, a jednocześnie obserwuje postępy przetargowe i prace na Stołczyńskiej. Prace związane z dopasowaniem obiektu do wymogów powinny zakończyć się 30 czerwca. Jeśli nie będzie problemów, to jeszcze przed pierwszym meczem Świt wystąpi do PZPN z wnioskiem wskazującym swój stadion do rozgrywania spotkań. PZPN może wyrazić warunkową zgodę. Warunkową, bo np. klub nie będzie mógł przyjmować kibiców gości.