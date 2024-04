"Alfabet mafii" w Kołbaskowie. Są oskarżenia o gwałt i zawiadomienia do prokuratury

Ulotka jest złożona na kształt książeczki. Biały nadruk na czarnym tle, obryzgane na czerwono, niczym krwią litery tytułu i obszerna treść, w której padają oskarżenia wobec konkretnych instytucji oraz różnych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Wśród oskarżeń są słowa o gwałcie i molestowaniu (miał się go, zdaniem autora ulotki, dopuścić jeden z lokalnych przedsiębiorców), pijaństwie (to m.in. oskarżenia wobec urzędującej wójtowej) czy znęcaniu nad dziećmi (przypisane jednej z nauczycielek). - W piątek złożyliśmy zawiadomienie na komisariacie policji w Mierzynie i wiem, że sprawa jest już skierowana do prokuratury. Poszkodowanych jest 12 osób i cztery instytucje: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, a także żłobek i przedszkole. Szczerze? Ci ludzie są przerażeni, nie mają pojęcia, dlaczego zostali w to wszystko wmieszani - mówi w rozmowie z "Głosem" Małgorzata Schwarz.