Tramwajowe priorytety w Szczecinie. Na co postawi miasto? To m.in. tramwaj do granic Mierzyna

Kolejne priorytety to przedłużenie trasy tramwajowej w ramach drugiego etapu przebudowy ul. Szafera do pętli na Krzekowie, budowa torowiska od drugiego etapu Szafera do ul. Sosabowskiego-Taczaka. Miasto planuje również budowę torowiska tramwajowego przez ulicę 26 Kwietnia. Autorzy "Analizy ekonomicznych i technicznych aspektów koncepcji budowy torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Bohaterów Warszawy do ul. Derdowskiego", zarekomendowali rozwiązanie zakładające poprowadzenie dwutorowego torowiska od skrzyżowania ul. Krzywoustego i Bohaterów Warszawy, ulicą 26 Kwietnia, do skrzyżowania z ulicą Santocką, dalej wzdłuż ulicy Santockiej do skrzyżowania z ulicą Witkiewicza, a następnie ul. Witkiewicza do skrzyżowania z Derdowskiego. Na osiedlu Kaliny zaplanowano przystanek końcowy z torami odstawczymi dla tramwajów dwukierunkowych. Koncepcja zakłada na całej trasie budowę pięciu przystanków (w tym zintegrowanego z SKM) oraz toru odstawczego na południowym wlocie al. Bohaterów Warszawy, a także konieczność budowy dodatkowego toru odstawczego na drugim przystanku końcowym, przy Dworcu Głównym. Całkowita długość planowanego odcinka torowiska wynosi 2,2 km.