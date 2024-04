Konkurs plastyczny dla klas 1-3 szczecińskich szkół podstawowych jeszcze do 15 maja

Zgłoszenia przygotowywane są klasowo, jest to dla dzieci doskonała okazja do poznania koncepcji sieci ciepłowniczych w mieście i kreatywnego podejścia do nich. Praca plastyczna, wykonana w dowolnej formie i technice, pokazywać ma unikatowe podejście do systemu ciepłowniczego, jakie stworzą uczniowie.

W konkursie nagrodzone zostaną aż 3 klasy, zaś na każdą z nich czekać będzie specjalnie przygotowana lekcja o cieple oraz zwiedzanie Edukatorium „Fabryki Wody”, wejściówki na basen dla klasy oraz dodatkowe gadżety.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja (do godziny 15:00) mailem, pocztą lub osobiście w siedzibie SEC. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie: sec.com.pl/sec-z-klasa

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Szczecina.