To będzie eksperyment dla Szczecina i lokali. Każdy zbada swoje interesy

Na ulicy Rayskiego pojawią się ogródki gastronomiczne. To efekt uzgodnień z miejscowymi przedsiębiorcami, którzy chcą w ten sposób poszerzyć swoją ofertę.

- Okazało się, że było to dobre rozwiązanie, kierowcy nie wjeżdżali juz na chodnik, bo było to znacząco ograniczone. Będziemy jeszcze delikatnie korygowac układ donic, ponieważ prowadzony był remont jednej z kamienic. Jesteśmy zadowoleni z efektów, planujemy utrzymać donice - wyjaśnia Paweł Jaworski, urbanista zaangażowany m.in. w prototypowanie zmian na pl. Orła Białego, ale także odpowiedzialny za koordynowanie innych projektów w polskich miastach.

Zmiany, o których mowa zostały wprowadzone jeszcze w momencie, gdy w Szczecinie tymczasowo nie działała Strefa Płatnego Parkowania. Z tych wstępnych obserwacji Jaworskiego i jego zespołu wynikało, że na Rayskiego około połowy samochodów niezależnie od godziny zajmowało swoje miejsca przez trzy godziny lub dłużej. Około 10 proc. aut zostawianych było do godziny. Czy po przywróceniu SPP zwyczaje kierowców w śródmieściu się zmieniły?

- Dokładne badania rotacji parkowania przeprowadzimy we wrześniu, ale pierwsze dni, kiedy zaczęła działać strefa, były znaczące. Ubyła połowa samochodów i nawet w godzinach największej kumulacji można było znaleźć wolne miejsca. Wydaje mi się, że mieszkańcy wjechali teraz do podwórek, a brak strefy zachęcał do pozastawiania aut przed kamienicą - odpowiada Paweł Jaworski.