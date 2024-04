Grupa Azoty Chemik Police w finale Tauron Ligi. Dobrze zna przeciwnika

Pierwszy mecz Chemik wygrał 3:0. Zdominował mocno rywalki, ale i wiedział, że w Łodzi będzie trudniej. Było, bo łodzianki wygrały nawet drugiego seta, ale w pozostałych przewaga była wyraźna. Budowlane miały problem, by przebić się przez 20. punkt. A w drużynie z Polic na dobrym poziomie pracowały wszystkie elementy.

Przebudowano skład zawodniczek, przyszedł nowy szef sztabu trenerskiego i Chemik znów jest kandydatem nr 1 do złota. Wygrał rundę zasadniczą, gładko ograł MKS Kalisz w ćwierćfinale, ale przed rywalizacją półfinałową z Budowlanymi – trzeba było być ostrożnym.

- Chcemy współpracować z podmiotami z naszego regionu. Jesteśmy dumni z miejsca, w którym gramy i zamierzamy je promować. Mamy nadzieję, że współpraca poszerzy możliwości i zainteresuje lokalne firmy dołączeniem do grona partnerów Chemika. Zależy nam również na stworzeniu piramidy sportowej z naszego regionu. Czujemy, że ten aspekt działalności Chemika był zaniedbany, dlatego w długofalowej wizji chcielibyśmy współpracować z klubami młodzieżowymi z województwa - mówi Radosław Anioł, p.o. prezesa Chemika. Dlatego też podmiotami umowy ze starostwem są SMS Police i UKS SMS Police.

Trener Marco Fenoglio tym razem śmielej korzystał ze zmian i to też zaprocentowało. Swoje „5 minut” miała m.in. Monika Fedusio. Reprezentacyjna przyjmująca w pierwszym meczu nie grała, w Łodzi pojawiła się na parkiecie w trzecim secie. W poprzednim sezonie wyrzuciła Chemika z ćwierćfinału.

Klub w dalszym ciągu próbuje znaleźć dużego sponsora, ale w tym aspekcie pewnie trzeba będzie dłużej poczekać. Sukcesy sportowe na parkiecie tylko w tym pomagają. Chemik jest już w wielkim finale i w nadchodzący piątek podejmie w pierwszym meczu Rysice Rzeszów. Przeciwniczki są świetnie znane, były rywalkami Chemika przed dwoma laty w finale. W tym sezonie zespoły zagrały już trzy razy – w lidze dwa zwycięstwa Chemika, w Pucharze Polski wygrana Rysic.

Rzeszowianki do finału awansowały po wygranej półfinałowej z BKS Bielsko-Biała. W pierwszym meczu na wyjeździe przegrywały 1:2, ale doprowadziły do tie-breaka i pewnie go wygrały. Na swoim parkiecie też wygrały po pięciu setach.

Finały potrwają do trzech zwycięstw. Po każdym meczu zmieni się gospodarz. Pierwsze, trzecie i ewentualnie piąte spotkanie – w Szczecinie.