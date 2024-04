Rafał Kurzawa nie zagra do końca sezonu. Duży problem Pogoni Szczecin

- Spokojnie. Żadnego kontaktu ze strony kadry nie było, a ja się koncentruję na występach w Pogoni. Wiem, że poprzez dobrą grę w klubie można zapracować na powołanie, ale nie myślę o tym teraz. Mam robotę do wykonania z Pogonią - mówił Kurzawa po meczu z Jagiellonią Białystok.

Grał na tyle dobrze, że głosy o konieczności jego powrotu do reprezentacji Polski nie były żartem.

W niedzielę 31-letni pomocnik zagrał od początku spotkania z Lechem w Poznaniu. Mimo tego, że miał w nogach 120 minut z Jagiellonią – należał do najlepszych na boisku. Rządził w środkowej strefie, dużo lepiej się prezentował niż inny kandydat do kadry – Radosław Murawski z Lecha. Kurzawa opuścił boisko w końcówce meczu, ale nie było widać z trybun, by narzekał na uraz.

- Badania niestety potwierdziły uszkodzenie więzadła - mówi Bartosz Paprota, klubowy lekarz Pogoni. – W pierwszej kolejności spróbujemy zastosować leczenie zachowawcze, bez wykonywania zabiegu. Będziemy oceniać postęp procesu gojenia co tydzień i podejmować decyzje o dalszym procesie leczenia. Nie zmienia to faktu, że piłkarza czeka przerwa do końca sezonu.

Pogoń: „Kontuzja ma typowo mechaniczny charakter, a zawodnik doznał jej po kontakcie z rywalem w trakcie drugiej połowy spotkania. Kontynuował grę bez konieczności interwencji sztabu medycznego. Dolegliwości bólowe wystąpiły po zakończeniu spotkania i wówczas podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań.”