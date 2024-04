Ostatnie godziny Pogoni Szczecin przed finałem. W środę lot do Warszawy

To już są ostatnie godziny przygotowań do finału Fortuna Pucharu Polski. Piłkarze Pogoni Szczecin w piątkowy wieczór grali o ligowe punkty z Jagiellonią w Białymstoku. Po meczu Portowcy nie wracali, jak zazwyczaj czynią, do domów, tylko zostali na noc w stolicy Podlasia. W sobotę rano pojechali do Warszawy, a stamtąd przylecieli do domów. Taki program związany był z udziałem w finale. Długa podróż po ciężkim meczu to spore obciążenie dla zawodników, a nocleg i lot pozwolą się szybciej zregenerować.

W poniedziałek Pogoń trenowała na swoim stadionie i był to trening zamknięty dla osób z zewnątrz. Podobnie będzie we wtorek. W środę wylot do Warszawy.

- W środę na stadionie PGE Narodowym odbędą się oficjalne aktywności przedmeczowe. Na godzinę 15.15 zaplanowana jest konferencja przedmeczowa, w której udział wezmą trener Jens Gustafsson oraz dwóch zawodników, a na godz. 16 trening oficjalny. Pierwszy kwadrans zajęć będzie otwarty dla mediów - informuje Krzysztof Ufland z Pogoni.