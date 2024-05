To już dziś! Świt Szczecin może awansować do II ligi

Dziewięć lat zajęło Świtowi Szczecin dojście do punktu, w którym do awansu do II ligi został tylko krok. Przez te wszystkie sezony zdarzało się, że Świtowcy kręcili się blisko podium, byli na 2. miejscu, grali ładnie dla oka, mieli skład naszpikowany naprawdę niezłymi zawodnikami. Za każdym razem jednak czegoś brakowało. Takie są też realia polskiego futbolu, czasami bardzo wiele czynników musi złożyć się na sukces danego klubu. A w obecnym sezonie Świt zbilansowany był perfekcyjnie.

Tym bardziej warto więc wybrać się na stadion przy ul. Stołczyńskiej. O godz. 17.30 ruszy tu w środę starcie Świtu z ekipą Stolem Gniewino. Żaden z kibiców z północy Szczecina nie wyobraża sobie innego scenariusza niż zwycięstwo i świętowanie awansu do II ligi na własnym obiekcie. Goście są tuż nad strefą spadkową, ale do uniknięcia degradacji brakuje im już niewiele. Na pewno będą chcieli zepsuć święto zawodnikom i kibicom Świtu.