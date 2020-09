Ta przystań w Świnoujściu okazała się HITEM sezonu 2020! [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy wyspy Karsibór w Świnoujściu na powstanie tej przystani czekali kilka lat. Dziś mówią, że czekać było warto i chcą więcej tego typu inwestycji.

Prace przy budowie przystani kajakowej na wyspie Karsibór zostały ukończone na początku sezonu wakacyjnego. Inwestycję oddano do użytkowania na początku lipca i, choć to do dopiero dwa miesiące od kiedy żeglarze i miłośnicy wędkarstwa mogą z niej korzystać, to już została nieoficjalnie okrzyknięta hitem tegorocznego sezonu.

- To miejsce jest obecnie perełką wyspy - mówi pan Kazimierz, mieszkaniec Karsiboru. - Jest to najładniejszy obiekt. Wszystko jest nowe, porządnie wykonane i przede wszystkim odpowiada potrzebom mieszkańców. Ja już jestem na emeryturze i mam czas, by rano wypływać na łowisko. Razem z kolegą wodujemy łódź, zabieramy wędki i możemy od razu ruszać. To jest duży komfort. Nie ma tu opłat za cumowanie. Wcześniej takich warunków nie było, tylko czysta prowizorka. Przystań kajakowa powstała za rybną karczmą „Rybaczówka”, jadąc od strony mostu po lewej stronie. W tym miejscu powstało nowe nabrzeże ze slipem o długości 15 m, pirs dojściowy do pomostów pływających, 5 dalb pod pomosty pływające. Powstała również droga dojazdowa z placem manewrowym, umożliwiającym wygodne podejście pojazdów z przyczepami do slipu oraz kładka dla pieszych. Wykonano także powierzchnie trawiasto – żwirowe do parkowania aut i zainstalowano 9 lamp energooszczędnych w systemie LED.

- Bardzo fajna, niewielka przystań, pomimo że nazwaną kajakową, swobodnie można do niej dobić większą łodzią. Wodowanie łodzi na tutejszym slipie to sama przyjemność, choć przy wodowaniu większej jednostki, przy poruszaniu się trochę przeszkadzają balustrady - mówi pan Adam. - Również wciągnięcie jednostki na ląd, nie sprawi problemów nawet mniej doświadczonej osobie. Postój na marinie jest bezpłatny, za darmo również można uzupełnić słodką wodę. Pomost zapewnia swobodny dostęp do prądu, trzeba tylko wziąć ze sobą worek monet. Plusem jest także to, że na marinie znajduje się czysta toaleta, której drzwi odblokowują się po wrzuceniu dwuzłotowej monety. Z czystym sumieniem daję 5 gwiazdek, i polecam to urokliwe miejsce, nie tylko amatorom kajaków, czy skuterów wodnych.

Zautomatyzowana toaleta wykonana została w konstrukcji prefabrykowanej. Warto wspomnieć, że elewacja pomieszczenia została wykonana z modrzewia syberyjskiego, co nadaje obiektowi nowoczesny wygląd. - Dzięki tej inwestycji Karsibór zyskał atrakcyjne miejsce, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści a także żeglarze, którzy docierają do nas wodami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Warto podkreślić, że to kolejna inwestycja przy której skorzystaliśmy z funduszy zewnętrznych. To efekt owocnej współpracy pracowników Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji Miejskich – mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. W ciągu dwóch miesięcy od otwarcia na przystani kajakowej zdążyły się pojawić łodzie pod różnymi banderami. Nie brakowało jednostek z Niemiec, Szwecji a nawet Holandii. - Co roku lato spędzamy na łodzi i lubimy odwiedzać przystanie na szlaku - mówią Daan i Anna Ruysch, żeglarze z Holandii. - Do tego miejsca zawitaliśmy po raz pierwszy i jesteśmy zachwyceni okolicą. Jest tu pięknie i można poczuć bliskość z naturą. Zachwycają nas widoki oraz ta cisza dzięki której można słyszeć ptaki i żaby. Sama przystań jest bardzo ładna i wygodna. Posiada doskonałe, praktyczne rozwiązania. Jesteśmy zaskoczeni, że poza głównym szlakiem znajduje się obiekt o tak wysokim standardzie. Cieszymy się, że tu trafiliśmy.

Przystań jest miejscem lubianym nie tylko przez żeglarzy, odwiedzających Karsibór, ale także samych mieszkańców. Wraz z powstaniem nabrzeża, powstał również plac zabaw dla najmłodszych i miejsce do posiedzenia. - Ja lubię przystań z wiadomych przyczyn, ale moja córka przychodzi tu z dziećmi, by się pobawiły na placu zabaw - dodaje pan Kazimierz. - Starszy wnuk upatrzył sobie to miejsce latem i bawi się, skacząc z pomostu do wody. Jest tu na tyle bezpiecznie, że dzieci mogą pływać. Śmieją się, że brakuje tylko piasku, bo mieliby plażę.

Wyspa Karsibór od lat cieszy się powodzeniem wśród lubiących wypoczywać na łonie natury, zdala od miejskiego zgiełku. Wyspa stanowi raj dla wędkarzy i lubiących wypoczywać na wodzie. Panują tu doskonałe warunki chociażby do wycieczek kajakowych. Jest także, co robić na lądzie. Rowerem można zwiedzić zabytkowe miejsca, jak 15-wieczny kościółek, pomnik lotników RAF ale także ostoję ptaków. Miasto w 2017 roku rozpoczęło pracę nad strategią rozwoju wyspy Karsibór i rozwinięcia jej potencjału turystycznego. Wizja rozwoju wyspy uwzględnia jej walory naturalne, jak i historyczne oraz proponuje ich wykorzystanie w taki sposób, aby Karsibór stał się miejscem wypoczynku dla osób ceniących bliskość z naturą, sporty wodne, jak chociażby żeglarstwo czy kajakarstwo. Ale także dające szansę na rozwój rolnictwa ekologicznego i rybołówstwa. Architekci pracujący nad strategią zaproponowali, aby już na wjeździe na wyspę, powstał parking z punktem informacji turystycznej, wypożyczalnią rowerów, miejscem dla kamperów itp. Wśród propozycji jest między innymi stworzenie sieci dróg i ścieżek rowerowych wraz z miejscami do odpoczynku.

Kręgosłupem wyspy ma być bulwar biegnący pomiędzy wodą a obecną ulicą 1 Maja. Przy bulwarze swoje lokalizacje miałyby pływające domy na wodzie, przystań dla wodnego tramwaju, kajaków, rybaków. Część zakładanego przez miasto planu rewitalizacji wyspy jest już wdrażana. W ostatnim roku wyremontowano większość bocznych ulic wraz z dojazdami do posesji, a obecnie trwa wybór wykonawcy, który dokona przebudowy ul. 1 Maja.