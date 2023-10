Szpital Wojewódzki w Szczecinie wśród liderów w liczbie przeszczepów. W tym roku przeprowadzono ponad sto transplantacji narządów

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, to dobra okazja do podsumowania tegorocznych efektów pracy transplantologów ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego. Od początku bieżącego roku specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przeszczepili łącznie 108 narządów. Wynik przekraczający sto transplantacji rocznie ostatnio osiągnięto w SPWSZ przed pandemią.

- W statystykach zwrot widać mniej więcej od połowy 2022 r. Wtedy liczba przeszczepień w naszym ośrodku zaczęła rosnąć, ale musiały minąć kolejne miesiące, by wróciła do średniej sprzed pandemii.

- Zespół transplantacyjny w końcu mógł wrócić do normalnego trybu pracy – mówi dr Samir Zeair, lekarz kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i transplantacyjnej SPWSZ. - Cieszy mnie to tym bardziej że w tym roku obchodzimy 40. rocznicę pierwszej transplantacji nerki w szpitalu przy Arkońskiej, która była też pierwszym przeszczepem tego narządu w województwie.

– Mamy sezon grzybowy i chętnie skorzystam z okazji, by kolejny raz przypomnieć i uczulić: zbierajmy i jedzmy tylko te grzyby, których jesteśmy stuprocentowo pewni. Niestety, zdarza się, że do przeszczepienia wątroby kwalifikujemy doświadczonych grzybiarzy, którzy twierdzą, że nigdy się nie pomylili. Rzeczywistość jednak boleśnie ich słowa weryfikuje.

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji to jednak nie tylko święto przeszczepień. To także święto dawców – żywych, którzy oddali swoim bliskim nerkę (takich transplantacji w roku 2023 było w SPWSZ aż 11) i zmarłych (pacjenci szpitala wojewódzkiego przekazali swoje organy po śmierci - takich dawców było w tym roku dziewięcioro).

- Celem każdego lekarza, w tym lekarza leczącego najcięższe stany jest przede wszystkim to, by uzyskać poprawę i wyleczyć - zapewnia dr Zenon Czajkowski, lekarz kierujący oddziałem anestezjologii, intensywnej terapii i zatruć w SPWSZ. - Niestety, mimo naszego zaangażowania zdarzają się sytuacje, w których leczenie nie przynosi pozytywnych efektów. Wówczas dochodzi do najgorszego; chorzy umierają. Jeśli jest to śmierć mózgowa, osoba zmarła może zostać potencjalnym dawcą. Jest to poprzedzone złożoną procedurą, w wyniku której cały zespół stwierdza śmierć mózgu.