Czy śmierć, która niesie nadzieję, to temat dla młodych ludzi? Leszek Wójcik

- Nie zabierajmy organów do nieba, one nie są tam do niczego potrzebne, a tu, na Ziemi, się przydadzą - apelowała pani Danuta, kobieta po przeszczepie serca, zwracając się do 3500 uczniów szczecińskich szkół średnich na Forum Młodych „Bo nowe jest nadzieją”.