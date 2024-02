Szczeciński radny nie jest już w zarządzie ENEI. Zmiany w spółkach skarbu państwa

Radni Szczecina zwrócili uwagę, że w historii szczecińskiego samorządu, żaden z radnych nie zarobił takich pieniędzy.

- To nieprzyzwoite, demoralizujące. To 40-krotnie więcej niż zarabia nauczyciel. Niech Pawlicki zarabia miliony, ale na własnym kapitale. Niech się poda do dymisji i skupi się na obowiązkach radnego - mówili.

Marcin Pawlicki nie podał się do dymisji. A zarzuty PO określał jako hipokryzje.

- Platforma Obywatelska po raz kolejny pokazuje szczyty swojej hipokryzji. W regionie mamy tego najlepszy przykład jak radni KO, którzy tak krzyczą o zarobkach osób z PiS i pozują sobie z tabliczkami, sami są pozatrudniani na bardzo dobrze płatnych stanowiskach np. w Urzędzie Marszałkowskim, czy też jednostkach mu podległych. Jak dobrze wiemy swoich kolegów i koleżanki zatrudnia Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej Olgierd Geblewicz. Czy są to tacy specjaliści i eksperci? Czy mają jakieś wybitne kompetencje? Mam do tego wątpliwości, patrząc na to, jak pracują w Radzie Miasta, na komisjach, czy sesjach. Platforma Obywatelska powinna zacząć apelować do siebie, bo ewidentnie widać, że Urząd Marszałkowski, który powinien być apolityczny, jest niestety zalany przez osoby związane z Platformą Obywatelską, SLD, czy PSL. Tam znajdzie się, co najmniej kilkadziesiąt nazwisk, które mają historię polityczną, lub nadal aktywnie działają pod szyldami partyjnymi. Mieszkańcy mogą mieć wątpliwości w takiej sytuacji, czy są sprawiedliwie i rzetelnie traktowani przez urzędników - mówił.