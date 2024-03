Aktorzy walczą o godność. Chcą zarabiać choćby tyle co nauczyciele

Wtorkowa sesja szczecińskiej Rady Miasta trwała nieco ponad godzinę - była to przedostatnia sesja Rady tej kadencji. Radni przegłosowali kilka uchwał ale to, co przyciągnęło uwagę obserwatorów wydarzyło się tuż przed zamknięciem sesji. W punkcie nazwanym w porządku obrad "sprawy różne", głos zabrał przedstawiciel protestujących pracowników Teatru Współczesnego w Szczecinie, znany aktor Maciej Litkowski, który jest jednocześnie przewodniczącym związku zawodowego.

- Jesteśmy bez transparentów, bębnów i okrzyków - zauważył na wstępie. - To dlatego, że wciąż jesteśmy otwarci na rozmowy i negocjacje.

Przypomnijmy. Aktorzy żądają podwyżek. Podkreślają, że od 2019 r. ich wynagrodzenia wzrosły zaledwie o kilkaset złotych. Jeszcze przed wygłoszeniem przygotowanego przemówienia, występujący w roli związkowca Maciej Litkowski, wytłumaczył radnym, że ich zarobki składają się z dwóch części.