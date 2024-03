Młodzież na profesjonalnej scenie prezentowała swoje umiejętności aktorskie

W festiwalu bierze udział 8 zespołów z różnych szkół średnich w Szczecinie. Młodzi aktorzy mają szansę wystawić swoje własne sztuki na dowolnie wybraną przez nich tematykę. Chcemy, aby młodzież w ten sposób mogła zabrać głos i wypowiedzieć się na tematy, które są dla nich ważne i im bliskie.

- Mamy wiele grup z różnych szkół, ale są też aktorzy z Teatru Uhuru. Daliśmy aktorom możliwość wybrania dowolnej tematyki, żeby mogli pokazać to, co chcieli pokazać, żeby mieli możliwość wyrażenia swojej ekspresji i mogli rozmawiać o tematach, które ich interesują. Teraz młodzież coraz rzadziej chodzi do teatru, więc chcieliśmy uczniów zachęcić do poznawania kultury. Nie chodzi tylko o to, żeby nie chodzić do kina, ale też przyjrzenia się, jak występują rówieśnicy, czy spróbowania swoich sił na scenie. To rozwija i urozmaica kulturowo młodzież - mówi Maja Piotrowska z II LO.