Jak będzie wyglądał Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego po wyborach?

Wygląda na to, że choć do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dostało się wiele nowych osób, to sejmik będzie pracował podobnie jak ten poprzedni. Marszałkiem prawdopodobnie zostanie bowiem Olgierd Geblewicz, a Koalicja Obywatelska zapewniła sobie większość (wprawdzie brakuje jednego głosu, ale ze znalezieniem chętnego do współpracy chyba nie będzie kłopotów). Tak jak to było w ubiegłych latach, Prawo i Sprawiedliwość pozostanie największą partią opozycyjną - choć nieco słabszą niż w latach 2018-2024.

Przypomnijmy wyniki wyborów. Koalicja Obywatelska będzie miała w sejmiku województwa 15 mandatów (poparcie na poziomie 38,88 proc.). PiS 10 radnych (25,05 proc.), Trzecia Droga trzech reprezentantów, a po jednym komitety: Koalicja Samorządowa OK Samorząd oraz Lewica.

Taki układ sił sprawia, że KO nadal będzie największą siłą w samorządzie Pomorza Zachodniego i liderem sejmikowej koalicji - zdobywając piętnaście mandatów zdobyła dokładnie połowę głosów (w sejmiku województwa zasiada 30 radnych). To nie daje jej jednak prawa do rządzenia samodzielnie. Żeby mieć większość, KO potrzebować będzie wsparcia przynajmniej jednego radnego z innej formacji.