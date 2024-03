PiS: deklarujemy zwiększenie płac pracowników Książnicy Pomorskiej

- Kilka dni temu pracownicy Książnicy Pomorskiej zaapelowali do marszałka Geblewicza o podwyżki wynagrodzeń. Niemal wszyscy bibliotekarze zarabiają najniższą krajową. To efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie polityki płacowej. Nie ma naszej zgody na to, aby pracownicy instytucji kultury traktowani byli po macoszemu w stosunku do pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Jako kandydaci do Sejmiku nowej kadencji deklarujemy zwiększenie płac pracowników Książnicy - mówił Rafał Niburski, szef klub radnych PiS w sejmiku.

Wtorkową konferencję wyborczą zorganizowali przed Książnicą Pomorską. To pracownicy tej instytucji kultury zaapelowali ostatnio o podwyżki. Jak już pisaliśmy wysłali do marszałka województwa zachodniopomorskiego list otwarty, w którym proszą o podwyższenie im pensji. Chcą, aby ich pensje były zbliżone do pensji urzędników marszałka.