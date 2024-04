Sukces szczecińskiego autora kryminałów Przemysława Kowalewskiego

W trakcie laudacji marszałek Ryszard Ćwirlej, przewodniczący jury, powiedział:

- Powieść laureata prowadzi nas na zachodnie rubieże powojennej Polski. Opisany przez niego Szczecin to miasto ruin, do którego przyjeżdżają wojenni ocaleńcy z różnych stron II Rzeczypospolitej. Wśród nich znajduje się Ugne Galant. Jednak zarówno przyszłość miasta, jak i jego mieszkańców jest naznaczona traumą wojny. Historia opowiedziana w książce Przemysława Kowalewskiego pokazuje, że zatrute ziarno dopiero zaczyna wydawać plony. "Kozioł", pełen historycznych wątków, jest jednocześnie dobrze skonstruowanym kryminałem z wiarygodnymi, pełnokrwistymi postaciami, które niosąc rany przeszłości, stają przed dramatycznymi wyborami w połowie lat pięćdziesiątych. Ich historia, skomplikowana i nieoczywista, stawia przed czytelnikami pytanie o podobieństwa między tym, co zostało opowiedziane przez Kowalewskiego w powieści, a współczesnością - mówił.