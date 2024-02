Szczecińscy deweloperzy w roli urbanistów i architektów? "To nie powinno tak wyglądać"

Z kolei na pytanie, dlaczego do tej pory Szczecin nie ma Architekta Miasta, otrzymaliśmy odpowiedź:

- Dziś zadania Architekta Miasta realizuje i kontynuuje Wydział Architektury i Budownictwa, gdzie swoje obowiązki zawodowe z zakresu ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych kontynuują pracownicy dawnego Biura Architekta Miasta - pisze biuro prasowe magistratu. - Wyodrębnione zostało również Biuro Rewitalizacji, które w pełni przejęło tematykę rewitalizacji. Ponadto kontynuujemy współpracę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Ten tekst ukazał się na łamach papierowego wydania "Głosu Szczecińskiego" we wtorek 20 lutego. Jeszcze tego samego dnia, ale po południu otrzymaliśmy wyjaśnienie Edwarda Osiny. Oto one:

Szanowni Państwo,

w dzisiejszym wydaniu Waszego dziennika na stronie 3 opublikowano artykuł Pani Bogny Skarul pod tytułem „Deweloperzy w roli urbanistów i architektów?”, do treści którego zmuszony jestem się odnieść w imię rzetelności i kompletności informowania czytelników. W tekście tym przywołane zostało zarówno moje nazwisko jak i nazwa firmy, którą od ponad trzydziestu lat kieruję. Niestety, nie zostałem poproszony o jakąkolwiek informację czy wypowiedź. Odpowiedź na pytanie zawarte już w samym tytule brzmi: nie. Od kilku lat na zaproszenie Prezydenta Szczecina uczestniczę w pracach kilkunastoosobowej tzw. Rady Gospodarczej. To grono osób, które powołane zostało – choć nie ma żadnych formalnych kompetencji – po to by Prezydent Miasta mógł zasięgać opinii na temat sytuacji przedsiębiorstw i wpływu administracji na szeroko pojętą działalność gospodarczą w naszym Mieście. Nie ja, ani inni członkowie Rady ustalali jej skład. Są tam przedstawiciele różnych branż, stąd w pewnym momencie zaproponowano nam, byśmy dyskutowali również w mniejszych branżowych zespołach. Jednym z nich był "Zespół do spraw budowlanych i rozwoju przestrzennego". Podobnie jak cała Rada Gospodarcza, tym bardziej i ten zespół nie miał żadnych kompetencji w procesie projektowania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, gospodarowania nieruchomościami gminnymi etc. Wszystkie te kompetencje są domeną odpowiednich, przewidzianych w prawie organów samorządu i podległej im administracji. Sugerowanie za pomocą wypowiedzi „anonimowych architektów”, że funkcjonowanie opisywanego Zespołu Rady Gospodarczej mogło mieć wpływ na umożliwienie kontrowersyjnych inwestycji w rodzaju tej prowadzonej obecnie przy ul. Szymanowskiego jest niczym nie uzasadnione. Co więcej jest krzywdzące dla wielu przedsiębiorców, którzy podobnie jak ja starają się realizować swoje projekty w sposób zrównoważony z poszanowaniem społeczności lokalnej i elementarnego dobrego smaku.