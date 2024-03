Dr hab. Mirosława Jarmołowicz ponownie rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie

"Serdecznie dziękuję za zaufanie i powierzenie mi mandatu prowadzenia uczelni na kadencję 2024 – 2028. Zrobię co w mojej mocy, aby uczelnia dalej się rozwijała, osiągała znaczące sukcesy, rozpoznawalność i renomę w kraju i za granicą. Funkcja Rektora to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale i misja zapewnienia otwartości i transparentności zarządzania uczelnią, dlatego tym bardziej dziękuję za uznanie moich czteroletnich działań na rzecz uczelni i społeczności akademickiej. Życzę Państwu sukcesów artystycznych, naukowych, dydaktycznych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym." - powiedziała zaraz po ogłoszeniu wyników dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS.

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla oraz zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy, projektowania architektury wnętrz, projektowania detalu architektonicznego oraz podstaw fotografii.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończone Podyplomowe Studium Szacowania Nieruchomości. Od 1996 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcję prodziekana. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską „Znaczenie perspektywy wobec współczesnych metod wizualizacji”, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz, której promotorem był prof. Janusz Stankowski (na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuki w szczecinie. W latach 2010–2013 pełniła funkcję dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Była Rektorą Akademii Sztuki w Szczecinie na kadencję 2020 – 2024.